"Emekli zammı 2020" ne kadar oldu? En düşük - en yüksek emekli maaşı ne kadar 2020?

Son zamanlarda gündem maddelerinden biri olan emeklli zammı, 3 Ocak 2020 Cuma günü açıklanan enflasyon rakamları sonrasında vatandaşlara duyuruldu. SSK ve Bağ -Kur emekli zammı ne kadar oldu? SSK emeklisinin ve Bağ-Kur emeklisinin merakla araştırdığı emekli zammı 2020 aramaları yoğun ilgi gördü. Halk arasında sık sık konuşulan ve annesi, babası, akrabası, arkadaşı veya kendisi için emekli zammını öğrenmek isteyenler emekli zam haberlerini yakından takip ediyor. Emekli 2020 zammı hakkında bilgi almak isteyenler, haberimizin içeriğinden hem SSK emeklisi hem de Bağ-Kur emeklisi için 2020 zam oranlarını öğrenebilir. Peki 2020 Yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2020 Yılında en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI 2020 NE KADAR?

Memur ve memur emeklisi olanlar yüzde 5.49 oranında zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2020?

En düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)

� Eski Yeni

Müsteşar (1/1) 9088,2 9587,2

Genel müdür (1/1) 8033,4 8474,5

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3082,8 3252

Memur (Lisans - 1/4) 3016 3181,6

Öğretmen (1/4) 3101,9 3272,1

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5265,5 5554,6

Başkomiser (1/4) 3207,9 3384

Polis memuru (8/1) 3207,9 3384

Hemşire (Lisans - 1/4) 3014,9 3180,4

Mühendis (1/4) 3782,4 3990,1

Teknisyen (Lise -1/4) 2632,2 2776,7

Profesör (1/4) 7194,9 7589,9

Araştırma görevlisi (1/4) 3780,3 3987,9

İmam-hatip 3101,9 3272,1

Avukat (1/4) 3101,9 3272,1

En düşük memur emekli aylığı 2522 2660,4