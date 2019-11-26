MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriEmlak vergisi ödeme | Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman?
26.11.2019 - 09:16 |

Emlak vergisi ödeme | Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman?

Emlak vergisi ödemeleri devam ediyor. Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri e-devlet aracılığıyla yapılacak. Peki, emlak vergisi ödemelerinde son gün ne zaman?

Emlak vergisi ödeme | Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman?

2019 yılı emlak vergisi birinci taksit dönemi 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasındaydı. İkinci taksit emlak vergisi ödemeleri ise Kasım ayı itibariyla başladı.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ

Emlak vergsisi ödeme için son gün 30 Kasım. Vergi sorgulaması için de e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekiyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz." dedi.

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödendiği gibi belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebildiğini dile getiren Küçük, bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu yapılabildiğini anlattı.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Emlak Vergisi’nden muaf olabilmek için brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konutunuzun olması gerekiyor. Vergi muafiyetten faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup ‘vergi muafiyeti formu doldurup’ başvuru yapmak şart. Eğer ödediyseniz 5 yıla dönük geri de alabilirsiniz.

Muaf olduğu halde yanlışlıkla ya da bilmeden Emlak Vergisi ödeyenler, yersiz ödemenin iadesi için belediyelere itiraz ederek geriye dönük 5 yıllık Emlak Vergisi'ni isteyebilir. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’yi dayanak göstererek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli oluyor.

EMLAK VERGİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Fatih’te sürücü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgasıFatih’te bir araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgası çıktı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen sürücülerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Azize 2. bölüm fragmanları izle! Azize dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Azize 2. bölüm fragmanları izle! Azize dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Damla Ersubaşı kimdir? Kaç yaşında? Damla Ersubaşı kimle evli?

Damla Ersubaşı kimdir? Kaç yaşında? Damla Ersubaşı kimle evli?

Şahsiyet dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede yayınlanıyor?

Şahsiyet dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede yayınlanıyor?

Doya Doya Moda jürisinde kimler var? İşte Doya Doya Moda jürileri...

Doya Doya Moda jürisinde kimler var? İşte Doya Doya Moda jürileri...

Sıradaki Haber