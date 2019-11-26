Emlak vergisi ödeme | Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman?

2019 yılı emlak vergisi birinci taksit dönemi 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasındaydı. İkinci taksit emlak vergisi ödemeleri ise Kasım ayı itibariyla başladı.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ

Emlak vergsisi ödeme için son gün 30 Kasım. Vergi sorgulaması için de e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekiyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz." dedi.

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödendiği gibi belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebildiğini dile getiren Küçük, bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu yapılabildiğini anlattı.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Emlak Vergisi’nden muaf olabilmek için brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konutunuzun olması gerekiyor. Vergi muafiyetten faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup ‘vergi muafiyeti formu doldurup’ başvuru yapmak şart. Eğer ödediyseniz 5 yıla dönük geri de alabilirsiniz.

Muaf olduğu halde yanlışlıkla ya da bilmeden Emlak Vergisi ödeyenler, yersiz ödemenin iadesi için belediyelere itiraz ederek geriye dönük 5 yıllık Emlak Vergisi'ni isteyebilir. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’yi dayanak göstererek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli oluyor.

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