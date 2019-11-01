Emre Kınay kaç yaşında? Sevgili Geçmiş oyuncusu Emre Kınay hangi dizilerde oynadı?

Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı Erkan Ağa ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı Yusuf Karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.

Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası Cihan'ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır.

2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Haluk rolünü oynamıştır.

Rol aldığı bazı oyunlar



İki Bekar: Sam Bobrick - Duru Tiyatro - 2016

1000 Nihayet Bitti: Peter Turrini - Duru Tiyatro - 2016

Sondan Sonra : Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010

Aşk Her Yerde : Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008

Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

Kara Sohbet : Amélie Nothomb - Duru Tiyatro - 2006

Sınır : Muzaffer İzgi - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Lütfen Kızımla Evlenir misiniz : Muzaffer İzgi - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

İkinci Caddeninin Mahkumu : Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999

Bir Cinayet Söylencesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999

Kuzguncuklu Fazilet : Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Bozuk Düzen : Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1998

Simyacı : Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1997

Barış : Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1993

Sofokles'in Antigone'si : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991



Yönettiği bazı oyunlar



Nafile Dünya : Oktay Arayıcı - Duru Tiyatro - 2012

Tatlı Çarşamba : Muriel Resnik - Duru Tiyatro - 2011

Sondan Sonra : Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010

Aşk Her Yerde : Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008

Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

İkinci Caddenin Mahkumu : Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

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