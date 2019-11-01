Emre Kınay kaç yaşında? Sevgili Geçmiş oyuncusu Emre Kınay hangi dizilerde oynadı?
5 Mart 1970'de İstanbul'da doğan Emre Kınay, oyuncu. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve tv dizilerinde de rol almaktadır. Şimdilerde Sevgili Geçmiş adlı yeni dizide ekrana gelen Emre Kınay hakkında merak edilenler haberimizde...
Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı Erkan Ağa ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı Yusuf Karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.
Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası Cihan'ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır.
2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Haluk rolünü oynamıştır.
Rol aldığı bazı oyunlar
İki Bekar: Sam Bobrick - Duru Tiyatro - 2016
1000 Nihayet Bitti: Peter Turrini - Duru Tiyatro - 2016
Sondan Sonra : Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010
Aşk Her Yerde : Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008
Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007
Kara Sohbet : Amélie Nothomb - Duru Tiyatro - 2006
Sınır : Muzaffer İzgi - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005
Lütfen Kızımla Evlenir misiniz : Muzaffer İzgi - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005
İkinci Caddeninin Mahkumu : Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002
Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999
Bir Cinayet Söylencesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999
Kuzguncuklu Fazilet : Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Bozuk Düzen : Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1998
Simyacı : Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1997
Barış : Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1993
Sofokles'in Antigone'si : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Yönettiği bazı oyunlar
Nafile Dünya : Oktay Arayıcı - Duru Tiyatro - 2012
Tatlı Çarşamba : Muriel Resnik - Duru Tiyatro - 2011
Sondan Sonra : Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010
Aşk Her Yerde : Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008
Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007
İkinci Caddenin Mahkumu : Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002
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