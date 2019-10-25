En son ne zaman ve nerede deprem oldu? Son depremler...

Türkiye'de son zamanlarda hafif ve orta şiddetli depremlerin sayısı bir hayli fazlalaştı. Son olarak Akdeniz gece yarısı 4.6 ile sarsıldı. Deprem panik yarattı. Beklenen İstanbul depremi hala korku yaratırken günbegün son depremler listesi aratılıyor. İşte detaylar...

SON DEPREMLER...

Bugün 3'ten büyük 5'ten küçük 4 deprem meydana geldi. İlki saat 00.06'da Akdeniz'de 4.6'ydı. Daha sonra yine Akdeniz'de 3.4, 3 ve 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugün son olarak ise İstanbul saat 15.56'da 2.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.