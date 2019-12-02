En son nerede ve ne zaman deprem oldu? 2 AralÄ±k son depremler

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Ä°stanbul'da yaÅŸanan 5.8'lik depremin ardÄ±ndan vatandaÅŸlar sÄ±k sÄ±k son depremler listesini kontrol etmeye baÅŸladÄ±. En Ã§ok sorulan soru ise "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" ÅŸeklinde... Ä°ÅŸte bugÃ¼n yaÅŸanan depremler...

SON DEPREMLER

Saat 12.15 itibarÄ±yla TÃ¼rkiye'de 6 deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde ÅŸu ana kadar deprem meydana gelmezken bÃ¼yÃ¼klÃ¼k 3'ten kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼. Son deprem ise 1.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde Adana'da meydana geldi.Â