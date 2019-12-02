02.12.2019 - 12:18 |
En son nerede ve ne zaman deprem oldu? 2 AralÄ±k son depremler
DÃ¼n Kars'ta yaÅŸanan deprem haklÄ± tedirgin ederken vatandaÅŸlar bugÃ¼n nerede ve ne zaman deprem olduÄŸunu araÅŸtÄ±rÄ±yor. Åžu ana kadar TÃ¼rkiye'de 6 deprem meydana geldi ve hepsi de 3'ten bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼. Ä°ÅŸte 2 AralÄ±k son depremler listesi...
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Ä°stanbul'da yaÅŸanan 5.8'lik depremin ardÄ±ndan vatandaÅŸlar sÄ±k sÄ±k son depremler listesini kontrol etmeye baÅŸladÄ±. En Ã§ok sorulan soru ise "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" ÅŸeklinde... Ä°ÅŸte bugÃ¼n yaÅŸanan depremler...
SON DEPREMLER
Saat 12.15 itibarÄ±yla TÃ¼rkiye'de 6 deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde ÅŸu ana kadar deprem meydana gelmezken bÃ¼yÃ¼klÃ¼k 3'ten kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼. Son deprem ise 1.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde Adana'da meydana geldi.Â
Vatan Caddesi'nde intihar giriÅŸimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan Ä°stanbul Vergi Dairesi'nin çatÄ±sÄ±na çÄ±kan bir kiÅŸi intihar giriÅŸiminde bulunuyor. Ä°hbar üzerine olay yerine saÄŸlÄ±k, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar giriÅŸiminin olduÄŸu alanÄ± kapatÄ±rken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldÄ±. Polis ekipleri ise bir taraftan çatÄ±ya çÄ±kan kiÅŸiyi ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalÄ±ÄŸÄ± daÄŸÄ±tmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.