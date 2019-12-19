En uzun gece ne zaman? Kış gündönümü nedir?

Kuzey yarımküre için en uzun gece hangi tarihte yaşanıyor? İşte kış gündönümü ile ilgili merak edilenler...

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesi sonucu Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bu günden itibaren Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi tam olarak başlayıp, geceler kısalmaya başlayacak. Kuzeyden güneye gidildikçe en uzun gecenin süresi de azalacak.

21 Aralık’ta Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.