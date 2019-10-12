‘Endişemiz haklı ise dayanışma gösterin’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde dün bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Stoltenberg’e Barış Pınarı Harekâtı hakkında bilgi verdiğini belirten Çavuşoğlu, “Söz konusu harekat, NATO’nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemeleri beklentimizi bir kez daha vurguladık. ‘Türkiye’nin meşru endişelerini anlıyoruz’ demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz. Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler. Sonuna kadar bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. İnsani konularda da hassasız. DAEŞ’li teröristler eğer bizim şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz güvenli bölgede ise bunların serbest bırakılması mümkün değil. Türkiye hapishanelerinde de DAEŞ’liler var. Bazıları ülkesine gitmeyi bekliyor, o ülkeler almıyor” dedi.



Stoltenberg ise, “NATO ittifakından hiçbir üye Türkiye kadar Ortadoğu’da şiddet ve saldırılara maruz kalmadı. Türkiye’nin meşru gerekçeleri var. DAEŞ ile yapılan mücadelede elde edilen ilerleme, büyük ölçüde Türkiye’nin katkılarıyla sağlandı. Türkiye bu kadar mülteciye ev sahipliği yapmak zorunda kaldı. Bizim ortak bir düşmanımız var, DAEŞ.” değerlendirmesini yaptı.



‘Kimse ders veremez’



Çavuşoğlu, harekata karşı yürütülen kara propagandaya ilişkin soru üzerine “Siviller konusunda, insani konularda sanırım dünyada kimse Türkiye’ye ders veremez” dedi. Bazı ülkelerin, harekatı durdurması açıklamalarıyla ilgili soruya ise, “Ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum, hepsi PKK ile YPG’nin aynı olduğunu biliyor. Bu terör örgütüyle sizin sahada angajmanınız olabilir, bu benim problemim değil. Terör örgütüne silah verdiniz, eğittiniz. Bu da benim problemim değil. Esasen bu senin ikiyüzlülüğündür” yanıtını verdi. Çavuşoğlu, ayrıca İspanya’nın sınırdan patriot bataryalarını çekeceğini belirterek, “Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki Türkiye kendi savunma sistemini almalıdır. Çünkü her seferinde müttefiklere yalvaracak değiliz, NATO her seferinde ‘Onu ikna edeceğim, bunu ikna edeceğim’ diye çaba sarf etmemeli. Biz, keşke NATO müttefiklerimizden hava savunma sistemini de alabilseydik” ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Stoltenberg’i kabul etti



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde, gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak hazır bulundu.



Stoltenberg, NATO’nun YPG’yi nasıl gördüğü sorusuna, “NATO’nun kamuya açık bir terör listesi yok. YPG konusunda müttefiklerimiz arasında bir fikir birliği oluşmadı” diye cevap verdi.