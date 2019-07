Engin Altan Düzyatan kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.



Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. Halen TRT 1'de yayınlanmakta olan Diriliş: Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiş olup Emir Aras adında bir çocuk babasıdır.



Televizyon



2001 Bizim Otel

2001 Yeditepe İstanbull

2002-2004 Koçum Benim

2003 Hürrem Sultan

2003 Mühürlü Güller

2003 Alacakaranlık

2003 Kampüsistan

2004 Azize

2004 Sil Baştan

2005 Belalı Baldız

2005 Kadın Her Zaman Haklıdır

2006 Sıla

2006 Kızlar Yurdu

2007 Affedilmeyen

2007 Sevgili Dünürüm

2008 Dantel Emre

2008 Cesaretin Var Mı Aşka?

2009 Bir Bulut Olsam

2010 Kapalıçarşı

2010 1 Milyon Canlı Para Sunucu

2010 Şen Yuva

2012 Son Halil

2012-2013 Yol Ayrımı

2014 Cinayet

2014 Çırağan Baskını

2014-2019 Diriliş:Ertuğrul



Sinema



2005 Kalbin Zamanı

2005 Beyza'nın Kadınları

2007 Cennet

2008 Mezuniyet

2008 Cin Geçidi

2010 New York'ta Beş Minare

2010 Bir Avuç Deniz

2010 Romantik Komedi

2011 Anadolu Kartalları

2012 Bu Son Olsun

2012 Max Maceraları: Kralın Doğuşu Gölgelerin Efendisi Seslendirme

2012 Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk Gölgelerin Efendisi Seslendirme

2012 Dört Duvar Saraybosna - Yapımcı,

2013 Romantik Komedi 2 Cem Sezgin Başrol Oyuncusu

2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var

2016 Ve Panayır Köyden Gider

2017 Bilal: Özgürlüğün Sesi Bilal Seslendirme



Tiyatro



2006 Anna Karenina

2007-2008 Kürklü Merkür

2012 Dar Ayakkabı ile Yaşamak Engin Altan Düzyatan / Kendisi Diyarbakır Devlet Tiyatrosu