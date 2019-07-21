Engin Altan Düzyatan kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
26 Temmuz 1979'da İzmir'de doğan Engin Altan Düzyatan, oyuncu ve sunucu. Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük ilgigören Engin Altan Düzyatan kaç yaşında? İşte Engin Altan Düzyatan'ın yaşamına dair bilinenler...
Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.
Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. Halen TRT 1'de yayınlanmakta olan Diriliş: Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.
2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiş olup Emir Aras adında bir çocuk babasıdır.
Televizyon
2001 Bizim Otel
2001 Yeditepe İstanbull
2002-2004 Koçum Benim
2003 Hürrem Sultan
2003 Mühürlü Güller
2003 Alacakaranlık
2003 Kampüsistan
2004 Azize
2004 Sil Baştan
2005 Belalı Baldız
2005 Kadın Her Zaman Haklıdır
2006 Sıla
2006 Kızlar Yurdu
2007 Affedilmeyen
2007 Sevgili Dünürüm
2008 Dantel Emre
2008 Cesaretin Var Mı Aşka?
2009 Bir Bulut Olsam
2010 Kapalıçarşı
2010 1 Milyon Canlı Para Sunucu
2010 Şen Yuva
2012 Son Halil
2012-2013 Yol Ayrımı
2014 Cinayet
2014 Çırağan Baskını
2014-2019 Diriliş:Ertuğrul
Sinema
2005 Kalbin Zamanı
2005 Beyza'nın Kadınları
2007 Cennet
2008 Mezuniyet
2008 Cin Geçidi
2010 New York'ta Beş Minare
2010 Bir Avuç Deniz
2010 Romantik Komedi
2011 Anadolu Kartalları
2012 Bu Son Olsun
2012 Max Maceraları: Kralın Doğuşu Gölgelerin Efendisi Seslendirme
2012 Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk Gölgelerin Efendisi Seslendirme
2012 Dört Duvar Saraybosna - Yapımcı,
2013 Romantik Komedi 2 Cem Sezgin Başrol Oyuncusu
2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var
2016 Ve Panayır Köyden Gider
2017 Bilal: Özgürlüğün Sesi Bilal Seslendirme
Tiyatro
2006 Anna Karenina
2007-2008 Kürklü Merkür
2012 Dar Ayakkabı ile Yaşamak Engin Altan Düzyatan / Kendisi Diyarbakır Devlet Tiyatrosu