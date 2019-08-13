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13.08.2019 - 08:02| ANKARA Milliyet

Erdoğan’ın kurbanı Togo’da kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) vekalet verdiği hissenin de yer aldığı kurbanlar, Batı Afrika’daki Togo’da kesildi.

Erdoğan’ın kurbanı Togo’da kesildi

TDV’den yapılan açıklamaya göre, 149 ülkede yürütülen, vekalet yoluyla kurban kesim çalışmaları kapsamında, Togo’da 2 bin 100 büyükbaş olarak 14 bin 700 hisse kurban kesildi. Agoe bölgesinde kesilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfına vekalet verdiği hissenin de yer aldığı kurbanların kesimi, vakıf gönüllü ve çalışanlarının kontrolünde yapıldı.

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