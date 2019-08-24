‘Ergene’nin 4 katı su çekiliyor’

AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır’ın başkanlığını yaptığı TBMM Dilekçe Komisyonu, Türkiye’nin kanayan yarası olan ve kamuoyunda sık sık tartışılan Ergene Havzası’nda sürpriz denetim gerçekleştirdi. Tekirdağ, Kırklareli’nde Ergene denetimi yapan komisyon, işletmeler, halk ve yerel yöneticilerle bir araya geldi. Görüşmelerde ortaya çıkan acı gerçek, “Ergene Havzası’ndaki yer altı su kaynaklarının 10-12 yıl sonra tükeneceği” verisi oldu.

DSİ’nin konuyla ilgili TBMM’ye sunduğu raporda ise, bölgedeki bilinçsiz su kullanımı nedeniyle önümüzdeki 10 yılda ortaya çıkacak su kıtlığı ile çevre kirliliği sorununun önüne geçebilmek için Meriç’ten su getirme projesini sundu. DSİ, raporunda; henüz planlama aşamasında olduğu açıklanan, “Meriç Nehri Tekirdağ Çorlu-Çerkezköy Endüstri ve Kullanma Suyu Temini Projesi”nin kurtuluş olacağını kaydetti.

Su seviyesi 60 metre düştü

DSİ’nin komisyona sunduğu raporda, 1980’li yıllardan itibaren özellikle sanayi suyunun tamamen yer altı suyundan sağlanması ve içme suyu ihtiyaçlarının yüzde 90’ının yer altı suyuna bağlı olması nedeniyle havzada 40 yılda 60 metrenin üzerinde seviye düşümü gerçekleştiği dile getirildi. Raporda, şöyle denildi: “Ergene Nehri’ne günlük 240 bin metreküpü evsel, 460 bin metreküpü endüstriyel olmak üzere 70 bin metreküp atık su verilmektedir. Evsel ve endüstriyel su ihtiyacının yüzde 98’i yeraltı suyundan karşılanmakta olan havzada, yılda 256 milyon metreküp atık suyun 168 milyon metreküpü sanayi, 88 milyon metreküpü evsel atık su oluşturmaktadır.”

5 metreküpten 20’ye çıktı

Raporda, bunların su ihtiyaçlarının yeraltı sularından karşılandığı, atıklarının da Ergene Nehri’ne bırakıldığı dile getirildi. Nüfus ve sanayileşme arttıkça atık su ve nehrin debisinin çoğaldığı tespiti yapılan raporda, “Ergene’nin sanayi ve nüfus yoğunluğunun nispeten az olduğu 1990 öncesinde debisi 5 metreküp iken, 1990 sonrasında ortalama 20 metreküp debiye ulaşmıştır. Aradaki fark yer altı suyu kuyularından çekilerek Ergene Nehri’ne deşarj olan atık su miktarını temsil etmektedir” denildi.

‘Tablo kötüleşiyor’ uyarısı!

DSİ’nin komisyona sunduğu raporda, azalan su miktarları dikkate alındığında yeraltı sularının emniyetli işletme rezervinin üzerine çıktığı uyarısı yapıldı. Raporda, “Sanayi tesislerinde yeraltı su kullanım oranlarının Türkiye ortalaması yaklaşık yüzde 10 olmasına rağmen, bu havzada sanayi amaçlı kullanım yüzde 30’dur. Dolayısıyla buradaki yoğun çekimlerin sulamadan ziyade sanayi tesislerinde kullanıldığı sonucuna varılmaktadır. Belgesiz kuyular da hesaba katıldığında tablonun daha da kötüleşeceği öngörülmektedir” denildi.