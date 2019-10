Ermeni Patrikliği’nden harekâta destek

Türkiye Ermenileri Patrikliği Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Patrikhane’de yaptığı “Barış Çağrımız ve Dualarımız” başlıklı açıklamada, “Ordumuzun Suriye Barış Pınarı harekatının barışçıl amaçlarına ulaşması ve asker evlatlarımızın başarıyla görevlerini ifa ederek esenlikle yurda geri dönmesi için her ayinde tekrarladığımız beka dualarımızı yineliyoruz” dedi. Türkiye Ermenileri Patriklik Makamı’nın barışın ve barış ortamında insanların müreffeh bir yaşam sürmelerinin önemini her zaman vurguladığını belirten Maşalyan, “Kiliselerde yapılan ayinlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası ve ordusu için her daim dua edildiğini kaydetti.