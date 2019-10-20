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20.10.2019 - 13:33 | | DHA

Erzurum'a şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan piyade er Sezai Ekşioğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Acı haber, şehidin Erzurum'da yaşayan ailesine verildi.

Erzurum'a şehit ateşi düştü

Hakkari Şemdinli'de, bugün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada piyade er Sezai Ekşioğlu, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ekşioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Acı haber, şehit Ekşioğlu'nun merkez Yakutiye ilçesine bağlı Altıntepe köyünde yaşayan ailesine, askeri yetkililerce verildi. 1'i kız 4 çocuk sahibi Arzu- Mustafa Ekşioğlu çifti, en büyük çocuklarının şehit olduğu haberiyle gözyaşı döktü.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine ve köyün sokaklarına, Türk bayrakları asıldı. Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesinin, akşam saatlerinde hava yoluyla Erzurum'a getirileceği, pazartesi günü düzenlenecek tören sonrası toprağa verileceği belirtildi.

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