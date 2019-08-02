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02.08.2019 - 08:14| DHA

Eski eşi pusu kurdu! Gelini ve torununun yanında...

Ankara’da, İran uyruklu Feher Alipoor (42), gelini ve torununun yanında eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Alipoor, boğazından ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.

Eski eşi pusu kurdu! Gelini ve torununun yanında...

Olay, saat 22.00 sırlarında Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi 1051. Sokak'ta meydana geldi. Feher Alipoor, gelini S.M. ve 4 yaşındaki torunuyla birlikte iki ay önce taşındığı evine doğru giderken, eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından ve karnından bıçaklanan Alipoor kanlar içinde yere yığıldı. Büyük korku yaşayan gelini ve torunu ise yol üzerindeki büfeye sığındı.

Saldırgan, geldiği otomobile binip uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alipoor, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Eski eşi pusu kurdu Gelini ve torununun yanında...

Polis ekipler, ismi açıklanmayan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 

PUSU KURMUŞ

Bu arada, saldırı anı, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobille gelişi, arka sokakta bekleyişi ve olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı görülüyor.

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