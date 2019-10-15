Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO'da Çakırbeyliler'e pusu!

EDHO 143. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır. Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır.

Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır. En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır.

Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…



EDHO 144. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...