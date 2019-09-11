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11.09.2019 - 14:19

EUS Sınava giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı giriş yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru, adayları arayışa geçirdi. 21 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgelerine, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanıyor.

EUS Sınava giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

"21 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-EUS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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