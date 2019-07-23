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23.07.2019 - 17:06| DHA

Evlat acısına dayanamadı! 1'er gün arayla...

Kocaeli'’nin Karamürsel ilçesinde, önceki gün kuaför Erdal Çetinkaya (37), pazar günü evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oğlunun cenazesine katılan ve ölümünün acısına dayanamayan annesi de bir gün arayla kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.

Evlat acısına dayanamadı! 1'er gün arayla...

Pazar günü akşam saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi’nde oturan ve Karamürsel’de kuaförlük yapan 2 çocuk babası Erdal Çetinkaya, evinde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Çetinkaya, Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erdal Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erdal Çetinkaya, dün, Karamürsel Hayriye Mahallesi’nde toprağa verildi. Erdal Çetinkaya'nın ölümünün üzüntüsünü yaşayan annesi Sebahat Çetinkaya, cenazenin ardından rahatsızlandı. Sebahat Çetinkaya'nın da kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sebahat Çetinkaya, bugün aynı yerde toprağa verildi.

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