EYT çıkacak mı? Bakan Albayrak'tan EYT açıklaması

EYT konusunda binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimatın ardından belirlenen 3 yönteme ilişkin detayları öğrendi. Öğrenilen detayların ardından Ali Duman tarafından TBMM'ye sunulan 3 yöntemin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama binlerce EYT'linin hayallerinin yıkılmasına neden oldu. EYT konusunda bir çalışmalarının olmadığını ifade eden Berat Albayrak gündemimizde ileriye dönük bir çalışmanın da olmadığını dile getirdi.

BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

AKP’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorulara karşılık “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” diye konuştu.