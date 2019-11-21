EYT'deki son durum ne? Son açıklamalar neler?

EYT konusu gündemden düşmezken Cumhurbalkanı Erdoğan ve hükümet zaman zaman konu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Son açıklamalar olumlu yönde değil olmazken vatandaşlar son durumu araştırıyor. İşte detaylar...

EYT'DE SON DURUM NE?

Emeklilikte yaşa takılanların kademeli olarak emekli olacağını kaydeden Zehra Zümrüt Selçuk, “EYT olan kesimin yaklaşık yarısı da zaten şu anda 657 kapsamında” dedi.

MUSTAFA DESTİCİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanların erken emeklilik değil hak mücadelesi verdiklerini söyledi.

Destici dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu: “Erken emeklilik değil, daha önce devlet tarafından kendilerine verilen hakkın yerine getirilmesini istiyorlar. Hepsi sanki 38 yaşında emekli olacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu da doğru değildir. Siz bugün emekli etme hakkı dahi verseniz devletteki memurların 60 yaşından önce emekli olmadığını görüyoruz. Çünkü emekli olduğunda maaşlar yarı yarıya düşüyor. Bunun maliyetiyle ilgili birtakım rakamlar konuşuluyor. Ben şahsen bu rakamların da gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Maliyetin, açıklanan rakamların çok altında olduğuna inanıyorum.”

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

mhp lİDERİ Devlet Bahçeli, kendisine yöneltilen EYT sorusuna ''Hükümetin tavrını destekliyoruz. Türkiye açısından isabetli'' cevabını verdi.