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14.11.2019 - 18:23 | | DHA

Eyüpsultan'da okul servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Eyüpsultan'da okul servisinin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaralandı.

Eyüpsultan'da okul servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi geriye kayarak direğe çarpıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci hafif yaralandı.

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