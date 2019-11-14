14.11.2019 - 18:23 | | DHA
Eyüpsultan'da okul servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Eyüpsultan'da okul servisinin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaralandı.
Kaza saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi geriye kayarak direğe çarpıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci hafif yaralandı.
32 dişini kaybetti 'delirten hastalığa' yakalandıAntalya'da dişlerindeki lekelerden kurtulmak için operasyon geçiren Denizlili Sunay Öztürk (41), ardından çenesinde başlayan ağrı nedeniyle 32 dişini çektirmek zorunda kaldı. Öztürk'e, 'delirten hastalık' olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi konuldu.