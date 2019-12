Faytonun yerine ne konulacak?

Milliyet’e konuşan Büyükada sakinleri, alınan kararı haklı bulurken, faytonların yerini neyin alacağının bir an önce belirlenmesini istiyor



Büyükada’da geçtiğimiz günlerde ruam hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilerek ormanlık alana gömülmesi sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Adalar’da üç ay boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulduğunu açıklamıştı. İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu kararı üzerine İSTAÇ görevlilerince dün fayton bekleme alanında, İSPARK’a ait ahırlarda ve atların geçiş güzergahları üzerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.



İmamoğlu ile görüştüler



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) önünde toplanan çadırlı eylemcilerin bekleyişi devam ederken, grup üyelerinden bazıları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.



Faytonların yerine hangi aracın kullanılacağı merak konusu olurken, ada sakinleri sorunun çözümü için alternatif yöntemlerin bir an önce ortaya konulması gerektiğini söylüyor.

Milliyet gazetesine konuşan Büyükada Maden Mahallesi Muhtarı Rafet Garip şunları anlattı: “Alınan karar doğru ama ulaşım sorununun çözümü nasıl gerçekleşecek? Adada yaşayan insanlar faytonların kaldırılmasından yana değiller. Arap turistlerin Adalar’da artmasıyla birlikte iç ulaşım aracı olan fayton tamamıyla turistik amaçla kullanılmaya başlandı. Adada yaşayan insanlar da kendilerine alternatif bir çözüm aradılar. O yüzden adada elektrikli araçlar çoğaldı. Bir yılda bunları kullanan 600 kişi kaza yaptı. Adalar’da İBB’nin trafiğe bütüncül olarak bir çözüm üretmesi gerekiyor. Sadece faytonlar değil, hep birlikte ele alınmalı.”



‘Adaya yakışan bir sistem gelmeli’



Ada sakinleri faytonların kaldırılmasını olumlu bulduklarını söyledi. Özden Şakar, “Adaya yakışır bir ulaşım sisteminin bir an önce gelmesi gerekiyor. Buradaki tüm unsurlar düşünülerek çözüm bulunmalı” dedi.







Kadriye Balcı ise “Atlarda hastalık olduğu için alınan karar doğru. Fakat faytonlar adanın iç ulaşımını sağlıyor. Akülü arabası olmayanlar ve gezmeye gelenler için faytonların yerine alternatif ulaşım aracı konulmalı. Adaya AKBİL ile çalışan akülü araçların olduğu sistem getirilmeli” diye konuştu. Remzi Fırat da “Ulaşım için alınan tedbir nedir, bilmiyoruz. Gelecekte hem turizm için hem de ada içi ulaşım için tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor. Atların hastalıkları önceden de mevcuttu. Demek ki bu zamana kadar tedbir alınmamış” dedi.



‘Atları salarız’







Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, Adalar’da faytonlara üç ay at koşulmasının yasaklanmasıyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Şu anda elektrikli araç gönderilmesini doğru bulmuyoruz. Bu alanı da boşaltmayacağız. Ne ilçe ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yetkili gelmedi. Ben 15 gün önce 3 aylık çalışma raporumu büyükşehirin sekreteryasına bıraktım. Dedim ki bu meseleyi birlikte çözelim. Biz 3 ay çalışmayacağız. Kaçak ahırların yıkıldığını varsayalım. Biz 1500, 1600 ata nasıl bakacağız? En az 800 tanesi ‘kaçak’ diye nitelendirilen ahırlarda yaşıyor. Biz ne yapacağız? Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri gelir bu meseleyi çözer, hayır biz çözüme yaklaşmayacağız diyorlarsa da ben ve bütün faytoncu esnafı arkadaşlar, eşlerimizle, çocuklarımızla birlikte bu iş sona erene kadar açlık eylemi başlatacağız. Bütün atları da adaya serbest biçimde bırakacağız.”



‘Ocakta bir şey söyleyeceğiz’









Adalar Belediyesi Başkanı Erdem Gül yaptığı açıklamada şunları söyledi: “3 Haziran seçimi bittikten sonra ağustos sonunda Büyükada’da ulaşım çalıştayı yaptık. Bu zaten bizim en kritik konumuz burada. Hatta şöyle kritik bir konu; diğer ilçelerde böyle bir sorun olmadığı için diğer ilçeler çoğu zaman bunu anlayamıyorlar. Buranın kendi içinde lokalize, zor bir konu. Bir sektör ve çalışanlar var, ekmek parası var, başka şeyler var. Ulaşım çalıştayında esas olarak bu konuşuldu. Faytoncular da görüşlerini paylaştı. Sivil toplum ve halk da anlattı. Bir eğilim ortaya çıktı. Bu mevcut sistemimiz sürdürülebilir değil şeklinde eğilim ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de teknik bir çalışma başlattı. Bu çalışma da son aşamasına geldi. Ocak ayı içinde kamuoyuna yeni bir şey söyleyeceğiz.”