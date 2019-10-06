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06.10.2019 - 23:47 | | İHA

Feci görüntüler var! Onlarcası telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin koyun sürüne çarpması sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, sürüden 40 koyun telef oldu.

Feci görüntüler var! Onlarcası telef oldu

Kaza gece geç saatlerde Siverek-Adıyaman karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İsmail Köser yönetimindeki 06 K4115 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Üstüntaş Mahallesi mevkiinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan koyun sürüsünün içine daldı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü İsmail Köser ile yanında bulunan arkadaşı Ali Köser yaralanırken, koyun sürüsünden 40 hayvan telef oldu.

Feci görüntüler var Onlarcası telef oldu

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, Jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle Siverek-Adıyaman karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapanırken, İtfaiye ve karayolları ekipleri tarafından telef olan hayvanları kaldırması ve yolu tazyikli su ile temizlemesinden sonra, yol trafiğe açıldı.

Feci görüntüler var Onlarcası telef oldu

Mahalle sakinlerinden Emin Asal gazetecilere yaptığı açıklamda,' kaza olan mevkide sık sık kazaların yaşandığını belirterek, yetkililerden alt geçit talebinde bulunduklarını, bu zamana kadar herhangi bir çalışmanın yapılmadığını' söyledi

Feci görüntüler var Onlarcası telef oldu

 

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