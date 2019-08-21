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21.08.2019 - 21:54| AA

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Sultanbeyli’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Adil Mahallesi Yakuphan Caddesi’nde seyir halinde olan M.T idaresindeki 34 RYY 42 plakalı kamyon, Paşaçayırı Caddesi’ne girmek istediği sırada arkasından aynı yönde ilerleyen Sıddık Sarıdağ (27) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Sarıdağ ile motosiklette bulunan yeğeni Abdussamet Sarıdağ kamyonun altında kaldı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonun altında kalan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, savcılık ve trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Uçakları düştü, okyanustan bir helikopter ile kurtarıldılarABD'de David Lesh isimli pilot ve arkadaşının bulunduğu küçük uçak, Pasifik Okyanusunda Half Moon Körfezinde suya düştü. Uçağın suya düşme anları, bir başka uçağı kullanan Owen Leipelt tarafından kaydedildi. Uçaktan yara almadan kurtulan Lesh ve arkadaşının sudan kurtarılma görüntülerini ise kendileri kaydetti.
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