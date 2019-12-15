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15.12.2019 - 13:24 | | DHA

Feci olay! Otomobil çarptı, hastanede öldü

Sinop’ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Davut Kümeç (31), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Feci olay! Otomobil çarptı, hastanede öldü

Kaza, dün akşam, Sinop- Erfelek yolunun Mertoğlu mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Davut Kümeç'e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kümeç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kümeç'i ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Davut Kümeç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.
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