FETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yeni bir operasyon için bu sabah düğmeye basılmıştı.

ARALARINDA İŞ ADAMLARI VARDI

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında bir kısmı hakkında örgütün mütevellisi oldukları, bir kısmı hakkında da sohbet veren, Serrehber, Bankasya artan hesap, örgüt adına himmet topladıkları yönünde deliller olan ve aralarında iş adamlarının da bulunduğu 24 sivil şüpheliyi yakalamak için İzmir il ve ilçelerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

KEMAL BAŞKAYA YAKALANDI

Operasyon devam ederken kritik bir gelişme yaşandı. Kaynak Holding'in kurucularından, Şifa ve STV medya gibi önemli pekçok şirketin mali müşavirliğini yapan ve sabah adreslerinde bulunamayan Kemal Başkaya da gözaltına alındı.

Başkaya'nın yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.