MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemFETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı
02.08.2019 - 14:21

FETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yeni bir operasyon için bu sabah düğmeye basılmıştı. Operasyonda flaş bir gelişme yaşandı. Kaynak Holding’in kurucularından, Şifa ve STV medya gibi önemli pekçok şirketin mali müşavirliğini yapan ve sabah adreslerinde bulunamayan Kemal Başkaya da gözaltına alındı.

FETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yeni bir operasyon için bu sabah düğmeye basılmıştı.

ARALARINDA İŞ ADAMLARI VARDI

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında bir kısmı hakkında örgütün mütevellisi oldukları, bir kısmı hakkında da sohbet veren, Serrehber, Bankasya artan hesap, örgüt adına himmet topladıkları yönünde deliller olan ve aralarında iş adamlarının da bulunduğu 24 sivil şüpheliyi yakalamak için İzmir il ve ilçelerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

KEMAL BAŞKAYA YAKALANDI

Operasyon devam ederken kritik bir gelişme yaşandı. Kaynak Holding'in kurucularından, Şifa ve STV medya gibi önemli pekçok şirketin mali müşavirliğini yapan ve sabah adreslerinde bulunamayan Kemal Başkaya da gözaltına alındı.

Başkaya'nın yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

 

Büyük ikramiye talihlisi ortaya çıksa da yargı kararını bekleyecekYılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmaması, çok sayıda sahte talihlinin Milli Piyango İdaresinin (MPİ) kapısını çalmasına neden oluyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

FETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2019 yılı kurbanlık fiyatları

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2019 yılı kurbanlık fiyatları

PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

Köprü girişinde kaza! Acı içinde kıvrandı

Köprü girişinde kaza! Acı içinde kıvrandı

Sıradaki Haber