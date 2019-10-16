MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemFETÖ'nün hücre evine operasyon! 2'si asker 14 kişi gözaltında
16.10.2019 - 12:07 | | İHA

FETÖ'nün hücre evine operasyon! 2'si asker 14 kişi gözaltında

Bursa KOM ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine şafak baskını yaptı. Operaysonda aralarında askerlerinde bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün hala kendilerine inanan mensuplarına teşekkür belgesi verdiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün hücre evine operasyon! 2'si asker 14 kişi gözaltında

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen şahısların örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve gizlendiği hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine şafak operasyonu yaptı.

Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 2 askeri imam, 1 ihraç üsteğmen, 1 Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM), 1 Bölge Üniversite Mesulü (BÜM) ve 9 örgüt mensubu gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evleri arayan ekipler çok sayıda dijital materyal, sahte kimlik ve örgüt tarafından şüphelilere hizmetleri karşılığında verilen teşekkür belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi için tek şartımız var!'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar bin 200 kilometrekare alanın terörden temizlendiğini belirten Erdoğan, batı dünyasına seslenerek, "Teröristler bölgeden çıksın, harekat biter" dedi. ABD ziyaretinin Türkiye'ye gelecek heyete göre şekilleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti için ise, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek" diye konuştu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kütahya'da minibüsler çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Kütahya'da minibüsler çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Srebrenitsalı anneler, Diyarbakır'daki annelerle buluştu

Srebrenitsalı anneler, Diyarbakır'daki annelerle buluştu

Son dakika... Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak

Son dakika... Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak

2 gündür aranıyordu! Cesedi bulundu

2 gündür aranıyordu! Cesedi bulundu

Sıradaki Haber