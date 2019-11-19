FETÖ'nün Kamboçya öğretmeni davasında karar

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Kamboçya’da bir okulda öğretmenlik yapan Mustafa Tatlıyer’in ‘Uluslararası casusluk’ ve ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Tatlıyer ve avukatı katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını okuyan cumhuriyet savcı, sanık Tatlıyer’in ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, ‘Uluslararası casusluk’ suçunu işlediği sabit olmaması nedeniyle beraatini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasını yapan sanık Tatlıyer, “Örgütle bir bağım olsa bu yılın Nisan ayına kadar yurt dışına çıkmayı denerdim. Bunun için müracaat bile etmedim. 8 aydır tutukluyum. Eşim ev hapsindedir ve iki çocuğum zor durumdadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanığın ardından söz alan avukatı ise yargılamada dinlenen tanık beyanlarının müvekkilinin lehine olduğunu belirterek, “Müvekkilimin Kamboçya'daki okulda çalışması tamamen resmi bir çalışma. O dönem örgüt, henüz cemaat olarak adlandırılmıyordu ve çalışmasının suç oluşturması mümkün değildir. Müvekkilim yurt dışı tecrübesi olmasına rağmen de kaçmamıştır. Beraatini ve tahliyesini talep ediyorum” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tatlıyer’i ‘Silahlı terör örgütüne üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. ‘Uluslararası casusluk’ suçunu işlediğinin kesin olmadığını belirten mahkeme, sanığın bu suçtan beraatine ve kaçma miktarı bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün yurt dışı yapılanması kapsamında Kamboçya’da örgüt adına faaliyet gösteren Mustafa Tatlıyer’in itirafçı beyanları doğrultusunda gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Sanığın Kamboçya’da örgüte ait Zaman International School’da Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı belirtilen iddianamede, Tatlıyer’in Bylock kullandığının tespit edildiği belirtilmişti. Sanığın, ‘Uluslararası casusluk’ ve ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından 8 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.