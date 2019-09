Filmekimi'nden 10 film

Sonbaharda festivallerde dikkat çeken birçok filmi izleyicilerle buluşturan Filmekimi, bu yıl 4-13 Ekim tarihlerinde İstanbul’da başlıyor, ardından 11-15 Ekim’de Ankara’da, 18-22 Ekim’de ise İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor. Biletleri 28 Eylül’de satışa çıkacak Filmekimi’nin programından 10 filmi mercek altına aldık.

‘Joker’

İlk kez büyük bir festivalde (Venedik) yarışan ve büyük ödülü alan (Altın Aslan) çizgi roman uyarlaması olarak özel bir yerde duran “Joker”, aslında psikolojik gerilim izleğini takip ediyor. Joaquin Phoenix’in Batman’in azılı düşmanına dönüşecek Joker’i canlandırdığı ve bir köken hikâyesi anlatan film, çizgi roman uyarlamasından ziyade “Taxi Driver” gibi filmleri akla getiriyor.

‘Parasite / Parazit’

Bu yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan film, Kore’nin ünlü sinemacılarından Bong Joon-Ho imzasını taşıyor. Film, sınıf farkına ve gelir adaletsizliğine ana akıma yakın bir sinemayla çarpıcı bir bakış atıyor.

‘Marriage Story’

Amerikan bağımsız sinemasının önemli yönetmenlerinden Noah Baumbach’ın kişisel filmi “Marriage Story”, birbirine çok âşık bir çiftin evliliklerinin bitişini hem komedi hem dram öğelerine yer vererek anlatıyor. Başrollerini Adam Driver ve Scarlett Johansson’un paylaştığı film, Venedik Film Festivali yarışmasının gözdeleri arasındaydı.

‘Güney İstasyonunda Randevu / Nan Fang Che Zhan De Ju Hui’‘Güney İstasyonunda Randevu / Nan Fang Che Zhan De Ju Hui’

Bir önceki filmi “İnce Buz Kara Kömür”le Altın Ayı kazanan, Çin sinemasının yükselen yönetmenlerinden Diao Yinan’ın yeni filmi “Güney İstasyonunda Randevu”, bu yıl Cannes’da yarıştı. Film, bir grup sokak çetesi üzerinden kara film öğeleri barındıran ve hissedilen şiddeti ete kemiğe büründüren, yönetmenlik hüneriyle akılda kalan parlak bir yapım.

‘Bacurau’

Eleştirmenlikten yönetmenliğe geçen Kleber Mendonça Filho ile Juliano Dornelles’in yönettiği Brezilya yapımı film, yakın gelecekte geçen bir distopya. Gelir düzeyi düşük bir kasaba ahalisinin yabancılarla mücadelesini konu alıyor. Bilimkurgudan kıyamet sonrasında geçen yapımlara B tipi filmlere uzanan referanslara sahip film, dünyanın politik halinden yola çıkan ve mücadele ruhunu işleyen bir yapım.

‘‘Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi / Portrait de la jeune fille en feu’’

Bu yıl Cannes’dan En İyi Senaryo ve Kuir Palmiye ödüllerini kazanan, Céline Sciamma imzalı film, evlenmek üzere bir genç kız ve onun portresini yapan ressamın birbirlerine âşık olmasını dokunaklı bir şekilde gösteriyor ve aşkta bakışın rolü üzerinde duruyor. 18. yüzyılda geçen Fransa yapımı film, Cannes yarışmasının haklı gözdelerinden biriydi.

‘Bembeyaz Bir Gün A White White Day’

Bu yıl Cannes’da Eleştirmenler Haftası’nın Yükselen Yıldız Ödülü’nü kazanan “Bembeyaz Bir Gün”, “Vinterbrødre / Kış Kardeşleri”nin yönetmeni Hlynur Pálmason’un imzasını taşıyor. Film, İzlanda’da bir aile krizini anlatırken hüzün ve yas gibi temalara odaklanıyor.

‘Monos’

Brezilyalı yönetmen Alejandro Landes’in ikinci filmi “Monos”, geçen sezon festivallerin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Amerikalı bir kadını esir alan sekiz çocuk askeri anlatan film, metninden ziyade Landes’in yönetmenliğinin gücüyle haklı bir ün kazandı.

‘Ve Sonra Dans Ettik And Then We Danced’

Gürcistan’da geçen ve İsveç’in Oscar adayı olan “Ve Sonra Dans Ettik”, geleneksel halk dansları ekibinde geçen bir aşk hikâyesini konu alıyor. Filmin yönetmeni Levan Akin, 4 Ekim’de 19.00’da filmin Atlas Sineması’ndaki gösterimine katılacak.

‘Acı ve Zafer / Dolor y Gloria’

Pedro Almodovar’ın yakın dönemde çektiği en çarpıcı film olan “Acı ve Zafer”, aynı zamanda yönetmenin kişisel yapıtlarından. Başrolündeki Antonio Banderas’a Cannes’dan En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazandıran film, hastalıklarla boğuşan ve yaratım krizi yaşayan bir yönetmenin hesaplaşmalarını Almodovar’ın alışıldık dünyasıyla merkeze alıyor.