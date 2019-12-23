Finansbank Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Müşterisi olduğunuz bankanın müşteri hizmetlerine farklı sebeplerden bağlanmanız gerekebilir. Yaptığınız aramalarda sesli yönlendirmeler ile uğraşmak istemiyorsanız ve derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşmak istiyorsanız bu şekilde çözüm üretilmesinden yanasanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.



QNB FİNANSBANK MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DOĞRUDAN BAĞLANMAK İÇİN BU YOLU İZLEYEBİLİRSİNİZ

Finansbank müşteri temsilcisi ile görüşmek için yukarıda vermiş olduğumuz 0850 222 0 900 numarasını arayınız. Akabinde bant kaydı sizden kimlik teyidi için bazı bilgileri tuşlamanızı isteyecektir. (TC Kimlik No, Kart Numarası vs.) Sonrasın yönlendiğiniz genel menü üzerinden 5‘i tuşlayıp, yaklaşık iki-üç saniye sonra 4‘ü tuşlayabilirsiniz. Ayrıca sesli yanıt sistemi sizi karşıladığında “Müşteri Temsilcisi” ve akabinde “Bunların dışında” diyerek bağlanma işlemini yapabilirsiniz.