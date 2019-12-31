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31.12.2019 - 13:02 |

FOX TV yayın akışı - 31 Aralık 2019 günü FOX'ta neler yayınlanacak?

Yılbaşı günü TV'de hangi programlar var sorusu yoğun ilgi görüyor. TV kanallarının yayın akışlarını merakla araştıranlar, FOX TV yayın akışı hakkında da bilgi almak istiyor. Program ve dizi saatlerini haberimizde derledik. İşte 31 Aralık FOX TV yayın akışı...

FOX TV yayın akışı - 31 Aralık 2019 günü FOX'ta neler yayınlanacak?

31 Aralık 2019 Salı günü televizyon kanallarının yayın akışları yayınlandı. Yılbaşı günü olması nedeniyle, TV kanallarında bazı dizilerin yerine yılbaşı özel programları yayınlanacak. Peki FOX TV'de durum nasıl? FOX TV'de bu akşam neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV YAYIN AKIŞI

07.15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

10.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 ŞEVKAT YERİMDAR

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

20.00 YAPARSIN AŞKIM

00.45 TOLGSHOW

02.15 İLK BULUŞMA

03.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

06.00 FERHAT İLE ŞİRİN

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