Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel ilk 11'ler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi için artık geri sayım başladı. Süper Lig'de 6. haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olan dünya derbisi öncesi her iki takım taraftarları Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların cevapları hem de zorlu maçın muhtemel 11'leri...



GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao.



Fenerbahçe: Altay, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Vedat Muriç.