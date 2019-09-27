27.09.2019 - 00:34 |
Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel ilk 11'ler...
Süper Lig'in 6. haftası müthiş bir derbiye sahne olacak. 100 yılı aşkın ezeli rekabette Galatasaray ve Fenerbahçe 391. kez karşı karşıya gelecek. Son 4 karşılaşmanın beraberlikle sona erdiği derbide, iki takım da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel ilk 11'ler...
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için artık geri sayım başladı. Süper Lig'de 6. haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olan dünya derbisi öncesi her iki takım taraftarları Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların cevapları hem de zorlu maçın muhtemel 11'leri...
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao.
Fenerbahçe: Altay, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Vedat Muriç.