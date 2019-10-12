Galeri Yeni Yüzyıl kapılarını açtı

Galeri Yeni Yüzyıl’ın açılışına, bu yıl 60’ıncı sanat yılını kutlayan Devrim Erbil’in yanı sıra; Çiğdem Erbil, Aydın Ayan, Caner Karavit, Ersin Uysal, Fethiye Erbay, Gülten İmamoğlu, Gülveli Kaya, Memiş Aslan, Mutlu Erbay, Sadık Altınok, Tuba Önder Demircioğlu, Turhan Çetin, Benal Dikmen, Özlem Vargün ve Ümran Özbalcı Aria da katılırken, açılışa özel düzenlenen karma sergiye eserleriyle katkıda bulundular. Açılış sergisinde sanatçıların resim, heykel ve seramik eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.