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12.10.2019 - 07:50 |

Galeri Yeni Yüzyıl kapılarını açtı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin Topkapı’daki Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi bünyesinde oluşturulan “Galeri Yeni Yüzyıl” çok sayıda tanınmış sanatçının eserlerinin yer aldığı bir karma sergi ile kapılarını sanatçılara ve sanatseverlere açtı.

Galeri Yeni Yüzyıl kapılarını açtı

Galeri Yeni Yüzyıl’ın açılışına, bu yıl 60’ıncı sanat yılını kutlayan Devrim Erbil’in yanı sıra; Çiğdem Erbil, Aydın Ayan, Caner Karavit, Ersin Uysal, Fethiye Erbay, Gülten İmamoğlu, Gülveli Kaya, Memiş Aslan, Mutlu Erbay, Sadık Altınok, Tuba Önder Demircioğlu, Turhan Çetin, Benal Dikmen, Özlem Vargün ve Ümran Özbalcı Aria da katılırken, açılışa özel düzenlenen karma sergiye eserleriyle katkıda bulundular. Açılış sergisinde sanatçıların resim, heykel ve seramik eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
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