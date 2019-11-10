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10.11.2019 - 14:58 | | DHA

Garson yol kenarında ölü bulundu!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, bir kahvehanede garson olarak çalışan Mehmet Eler (32), yol kenarında ölü bulundu. Eler'in bir aracın çarpıp, kaçması sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Garson yol kenarında ölü bulundu!

Alaşehir Kapalı Pazar Yeri karşısında bir kahvehanede garson olan Mehmet Eler, saat 01.00 sıralarında, vatandaşlar tarafından Beşeylül Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde eski garaj karşısında yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, 2 çocuk babası Eler'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İş çıkışında, Yeni Mahalle'deki evine gitmek üzere yol kenarında yürürken bir aracın çarpıp, kaçması sonucu yaşamını yitirdiği sanılan Eler'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, çevredekilerin ifadelerine başvurdu.

Eler'e çarpıp kaçtığı sanılan otomobilin ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

 

 

 

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