MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriGece yarısı vahşet! El ve ayakları bağlı bulundu...
09.11.2019 - 13:50 | | DHA

Gece yarısı vahşet! El ve ayakları bağlı bulundu...

Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında çalışan bir işçi, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan işçinin, ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Gece yarısı vahşet! El ve ayakları bağlı bulundu...

Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatının yanından dün akşam geçenler, bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, el ve ayakları bağlı haldeki erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kampüs içindeki cami inşaatında çalıştığı belirlenen ve henüz kimliği tespit edilemeyen kişinin cesedinde, yara ve darp izine rastlanmadı.

İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Polis, olayı çözmek için çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

THY'den 10 Kasım paylaşımı! 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik'Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videosunda, 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik' mesajı verildi. THY'nin sosyal medya hesabı üzerinden 10 Kasım'a özel bir video paylaşıldı. 38 saniyelik videoda bulutların üzerinde 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel bir mavi göremedik mesajı verilerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" denildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Piyango çekiliş saati 9 Kasım 2019

Milli Piyango çekiliş saati 9 Kasım 2019

Gece yarısı vahşet! El ve ayakları bağlı bulundu...

Gece yarısı vahşet! El ve ayakları bağlı bulundu...

Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 9 Kasım 2019

Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 9 Kasım 2019

Eşini öldüren koca için 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi

Eşini öldüren koca için 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi

Sıradaki Haber