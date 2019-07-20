MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemGenç kadına kabusu yaşatmışlardı! Yakalandılar
20.07.2019 - 22:52| DHA

Genç kadına kabusu yaşatmışlardı! Yakalandılar

Şişli, Maçka Parkı'nda 18 Temmuz tarihinde bir kadına kapkaç yapan zanlı polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

Genç kadına kabusu yaşatmışlardı! Yakalandılar

Maçka Parkı, Taşkışla çıkışındaki merdivenlerde yürüyen genç bir kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kadının el çantasını çalan kişi Maçka Parkı içinden Dolmabahçe istikametine kaçarak izini kaybettirdi.

Polisin çalışmasıyla olayı gerçekleştirdigi tespit edilen Suriye Uyruklu Habip K. (23) ve yanında bulunan Irak Uyruklu Karrar Hasan Q.(24) ve Suriye uyruklu yaşı küçük A.A.  (15) yakalanarak gözaltına alındı.

Genç kadına kabusu yaşatmışlardı Yakalandılar

Habib K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer iki kişi serbest bırakıldı. 

 

Dehşete düşüren görüntü! Aniden önüne atladı ve...Van’ın Erciş ilçesinde seyir halindeki TIR'ın önüne aniden kendini atan şahıs ağır yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyarbakır'da çatışma!

Diyarbakır'da çatışma!

Kafa kafaya facia: Ölüler ve yaralılar var

Kafa kafaya facia: Ölüler ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Okul inşaatından 300 bin TL'lik demir çalan kişi tutuklandı

Okul inşaatından 300 bin TL'lik demir çalan kişi tutuklandı

Sıradaki Haber