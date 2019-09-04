Gıdanın geleceğini belirleyecek ekipte

Dünyanın her yerinden genç yeteneklerin katıldığı programda sağlık ve refah, kaliteli eğitim, temiz su, uygun fiyatlı ve temiz enerji, endüstride yenilik ve altyapı, sürdürülebilir şehirler, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemleri gibi konular ele alınıyor. Bu yıl Çin’in Shenzhen kentinde yapılacak toplantıya katılacak olan tek Türk bilim insanı Dr. Betül Yeşiltaş başarısını ve çalışmalarını Milliyet’e anlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Erasmus değişim programıyla Danimarka Teknik Üniversitesi Ulusal Gıda Enstitüsü’nde araştırma projelerine katılarak tez çalışmasını tamamlayan Dr. Yeşiltaş halen bu üniversitede biyoaktifler araştırma grubunda doktora sonrası çalışmalarını sürdürüyor. BM’nin 12. Sürdürülebilir Kalkınma hedefi olan “Sorumlu tüketim ve üretim” alanında geliştirdiği çalışmasıyla programa seçildiğini anlatan Yeşiltaş şunları söyledi:

Açlık ve israf...

“Uzman olduğum alan dolayısıyla özellikle gıdaların üretimi ve tüketimi konularına yoğunlaştım. Azalan kaynaklar, artan nüfus ve gıda ihtiyacı, derinleşen açlık ve gıda israfı sorunu günümüzde ciddi seviyelere ulaşmış durumda. Bu alanda hem yönetimsel hem de bireysel alanda yapılması gerekenler var. Dolayısıyla projem bu konudaki farkındalığın artırılması ve her bireyin doğru kaynaklar aracılığıyla bilinçlendirilmesine yönelik” dedi. Dr. Yeşiltaş gıda bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir araştırmacı olarak bu konuda sürdürülebilir kaynaklara ve üretim yöntemlerine yönelmek, insanların bu konudaki farkındalığının artmasını eğitim ile desteklemek üzere çalışmalarını yönlendirdiğini kaydetti.

Çalıştay için Çin’de 10 gün kalacağını söyleyen Betül Yeşiltaş, projelerin ve fikirlerin hayata da geçirileceğini belirterek, “Seçilen adaylar bir araya gelip gruplara ayrılacak ve belirli sürdürülebilirlik hedefleri konusunda ortak proje geliştirecekler. Projeler fikir aşamasında kalmayacak, dolayısıyla her takımın projesi, UNLEASH tarafından dizayn edilen yenilik sürecinden geçip, alanında uzman kişilere ve yatırımcılara sunulacak ve en iyi fikirler seçilip, calıştay sonunda yapılacak olan törende ödüllendirilecek” diye anlattı.

Meraklı ve girişken olun

Betül Yerlitaş yurt dışında çalışmalarını sürdürmek isteyen gençlere önerisi var: “Meraklı ve girişken olmalarını, yaptıkları işi derinlemesine irdemelerini ve öğrenmeye açık olmalarını öneriyorum. İlgi duydukları çalıştaylara, okullara ve araştırma kurumlarına çekinmeden başvurmaları ve bu konuda sabırlı olmaları çok önemli. Bir de her zaman dürüst ve yeniliklere açık olmalarının büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum.”