Giderek azalıyor! Trafikte...

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda kara yollarında trafik kazalarının ve buna bağlı ölümlerin azaltılması amacıyla birçok kampanya yapıldı. Bu kapsamda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 7 Eylül 2018'de "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası başlatıldı. Emniyet kemeri kullanımın teşviki, aşırı hız ve araç içerisinde cep telefonu kullanımının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğitimler verildi, denetimler yoğunlaştırıldı.

"Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Kampanyası" ile aileler üzerinde çocukların yaptırım etkisi kullanıldı. Özellikle araç sürücülerinde aşırı hız, emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu kullanımı hususlarında algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak amacıyla emniyet, jandarma görevlilerinin yanı sıra fahri trafik müfettişleri ve çocuklar da trafik denetimlerine katıldı. Kampanya kapsamında, trafik ekiplerince denetimler sırasında durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, şapka, tişört, görev kartları ve trafik karneleri dağıtılarak farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Bakan Soylu yaya öncelikli trafik için sahaya indi

Trafikte geçiş önceliğinin yayalara verilmesine ilişkin düzenlemenin ardından ülke genelinde, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla 6 Şubat 2019'da kampanya başlatıldı. Bakan Soylu, toplumda yaya öncelikli trafik bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan kampanyaya destek amacıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki etkinliğe katıldı. Kampanya kapsamında, bugüne kadar 1 milyon 429 bin 730 yol kullanıcısına yaya güvenliği eğitimleri verildi. Ayrıca ülke genelinde 81 ilde bulunan mevcut yaya geçitlerinin fiziki durumları iyileştirildi, yaya geçitlerine "önce yaya" yazılı yaya ikonları yazılarak farkındalığın artırılması amaçlandı.

42 ilde bulunan çocuk trafik eğitim parkının sayısı artırılarak fiziki şartları iyileştirildi. Bugüne kadar söz konusu parklarda yaklaşık 137 bin çocuğa teorik ve uygulamalı olarak trafik eğitimleri verildi.

Kara yolu trafiğinde vatandaşların ve yol kullanıcılarının, daha bilinçli olmaları ve güvenilir bir trafik ortamında seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 2 Ekim 2019'dan itibaren ülke genelinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla trafikte yaya önceliği etkinlikleri düzenlendi.

Öğrenciler, trafik eğitimini mobil TIR'da aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından "Mobil Trafik Eğitim TIR'I Türkiye Yollarında Tanıtım Programı ve Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imzalanmasıyla "Mobil Trafik Eğitim TIR'I Projesi" hayata geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilen iki TIR modernize edilerek, Mobil Trafik Eğitim TIR'ına dönüştürüldü. Böylece, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla çocukların teorik eğitimin yanı sıra seyyar parkurda eğitimcilerin nezaretinde akülü araçlarla uygulamalı eğitimler almaları sağlandı. Eğitimlerden bugüne kadar 15 ilde 125 okulda 8 bin 54 öğrenci faydalandı.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında başlatılan "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, 3-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik trafik eğiticileri tarafından eğitimler verildi. Bu eğitimlere bugüne kadar yaklaşık 6 milyon 350 bin öğrenci katıldı.

Yol kontrol noktalarında kurulan kapalı alanlarda sürücülere kısa süreli trafik eğitimleri verilmesi amacıyla "Yaşam için Kısa Bir Mola" sloganıyla "Yaşam Tüneli Trafik Eğitimleri" projesi başlatıldı. Yaşam tünellerindeki eğitimlerden 159 bin 752 sürücü yararlandı.

Hayatın her alanında trafik eğitimleri verildi

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevli 238 bin 260 öğretmene trafik güvenliği konusunda eğitim verildi. Ayrıca kahvehane, ibadethane, oyun salonu, halı saha gibi umuma açık alanlarda 482 bin 253 vatandaş trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Ülke genelinde en çok kaza yapan araç sürücüleri ile özellikle ticari araç şoförlerine yönelik bu yıl güvenli sürüş kurallarına ilişkin eğitimler düzenlendi. Eğitimlere bugüne kadar yaklaşık 2 bin 100 şoför katıldı.

Okullarda öğrencilerin güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarını sağlamak amacıyla bu bölgelerde görevlendirilecek okul geçit görevlileri de eğitimlere alındı. Eğitimlerde yaklaşık 4 bin okul geçit görevlisi yer aldı. Ayrıca okul servis araç şoförleri ile rehber personelden oluşan 147 bin 720 kişiye de eğitim verildi.

Böylece projeler kapsamında, 2013'ten bugüne kadar trafik güvenliği eğitimi verilen kişi sayısı yaklaşık 9 milyona ulaştı.

Trafikte can kayıpları azaldı

Söz konusu kampanyalar, trafik güvenliği konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasında önemli rol oynarken, polis ve jandarma birimlerince kara yollarında alınan tedbir ve artırılan denetimler sayesinde, trafik kazaları ile buna bağlı ölüm sayılarında düşüş görüldü.

Türkiye genelinde 2017'de meydana gelen trafik kazaları sonucu olay yerinde ölen kişi sayısı 3 bin 534 olurken, geçen yılki trafik kazalarında ise 3 bin 368 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bu iki yılda trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayıları kıyaslandığında yüzde 4,7'lik düşüş olduğu görüldü.

Bu yılın 1 Ocak-1 Kasım tarihlerini kapsayan 10 aylık süreçte meydana gelen trafik kazalarında ise 2 bin 157 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Geçen yılın aynı sürecinde ise bu sayı 3 bin 15 olarak kayıtlara geçti. Son iki yılın 10 aylık sürelerinin karşılaştırmasında trafik kazalarında olay yerinde ölen kişi sayısında yüzde 28,5 düşüş yaşandığı belirlendi.

Ayrıca bu yılın 10 ayında meydana gelen trafik kazaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azaldı.