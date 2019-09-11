Gmail giriş ve oturum açma işlemi nasıl yapılır? Gmail hesabı nasıl silinir?

Gmail üzerinden maillerinizi dünyanın diğer ucunda yer alan arkadaşınıza, ailenize veya mesai arkadaşlarınıza ücretsiz olarak gönderebilirsiniz. Mailinize dosya uzantısı ekleyebilir fotoğraf dahil yükleyebilirsiniz. Gmail'e ücretsiz olarak kaydolduktan sonra hesap açma veya giriş işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Oluşturduğunuz mail adresini girdikten sonra şifrenizi yazarak gmail hesabınıza giriş yapabilir ve mail göndermeye başlayabilirsiniz. Peki Gmail hesabı nasıl silinir?

GMAİL HESABI NASIL SİLİNİR?

Oturum açın.

Hesap tercihleri alanına gelin.

Hesabınızı veya hizmetlerinizi silme seçeneğine tıklayın.

Sayfanın sağ tarafında bulunan ürünleri sil alanına tıklayın. Bu alana tıkladıktan sonra Google yeniden oturum açmanızı isteyebilir. İstemezse kaldığınız adımdan devam edebilirsiniz.

Ürünleri sil alanında Gmail’i bulun ve buradaki sil butonuna tıklayın.

Bundan sonraki adımda karşınıza Google’ın uzun bir metni gelecek. Bu metinde pek çok uyarı bulunuyor. Gmail hesabınıza bir daha ileti gelmeyecek olması ile başlayan uyarılar, gmail hesabınızla bağlantılı farklı ürünlerde bazı aksaklıklar yaşayabileceğiniz bilgisiyle devam ediyor. Bu hizmetlere örnek olarak banka işlemleriniz veya sosyal medya kanallarınız verilebilir.

Siz silme işlemini tamamladığınızda posta kutunuz kapanır ve içerikler silinir. 2 iş günü içerisinde ise mail hesabınıza erişiminizi kaybedersiniz.

İşlemi tamamlamak için tıklamanız gereken son buton, “Evet, kullanıcı@gmail.com adresini kalıcı olarak silmek ve bu adresi Google Hesabımda kaldırmak istiyorum” butonudur.