Gölcük’te bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var

Gölcük’te depremin yaralarının sarıldığını söyleyen Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer şunları anlattı:

“17 Ağustos Depremi, deprem bilincinin oluşmasını sağlayan bir milattır. Depremin değil, sağlam yapılmayan binaların ölüme neden olduğu anlaşıldı. O dönemde orta hasarlı olarak belirlenen binalar, mevzuat çerçevesinde planları ve projeli olarak onarıldılar. Gölcük’te ağır hasarlı ve yıkılması gereken bina kalmadı. Ancak orta hasarlı olup da projesi olmaksızın vatandaşın kendiliğinden onardığı binalar var. Hali hazırda bu binalarda oturuluyor. Benim şahsi kanaatim Gölcük’te bir kentsel dönüşüm ihtiyacı bulunuyor. Kentsel dönüşümle orta hasarlı binaların da yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu gerçekleştirilmezse gene olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Ayrıca depremden sonra ilçemizde yapılan yeni binalarda kat adedi azaltıldı.

Sonuç itibariyle kat adedinin azaltılması ve teknik anlamda daha sıkı denetlenmeleri dikkate alındığında yeni binaların son derece sağlam ve güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Denetlemelerimiz sürüyor. O dönemki yasal mevzuata göre konutu ve iş yeri yıkılanlara hak sahibi kabul edilerek bir konut ve iş yeri verildi.”