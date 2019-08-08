Gönül Yazar kaç yaşında?

Gönül Yazar, 12 Ağustos 1936 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Sanat hayatına 22 yaşında girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek atıldı. Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu'na giren sanatçı Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi hocaların birikiminden yararlandı. Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine transfer olduğu ilk yıllardan itibaren daima gözde,daima sevilir bir sanatçı olmayı başardı. 1962'de yayınladığı "Bak Bir Varmış/Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği sanatçının ilk kaydı olmuştur.

Daha sonra bir kez taş plak kaydı yayınlamıştır. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı "Kelebeğim/Hayran Olurum Aşkı Bilene"dir. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı; başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filmi öyle çok sevildi ki o yıldan bu tarafa "Taş Bebek" lakabı sanat yaşamı boyunca büyük yıldızımıza yarenlik etti. İlk filminin ardından baş rollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı onlarca filmde rol aldı. Karaca Tiyatrosu'nun sahnelediği "Papazlar Trafiği" isimli bir İngiliz piyesinde Gülriz Sururi ve Adile Naşit gibi büyük ustalarla aynı sahneyi paylaşarak tiyatro sahnesinden de sevenlerine seslendi. Alaturka sahnelerin taş bebeği Yazar, Pop müzik tarzdaki okuduğu plaklarıyla ve programlarıyla da beğeni topladı. Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı "Taş Bebek" ve 1989 yılında yayınladığı "Gönül'den Gönüllere" albümleri oldukça beğenildi.

EVLİLİKLERİ

evliliğini 1952 yılında 15 yaşında iken mahkeme kararı ile yaşını büyüterek kendisinden 17 yaş büyük Necdet Yazar ile yaptı. İki yıl sonra ayrıldılar.

evliliğini 1956 yılında 47 yaşındaki Bedii Çapa ile yaptı.

evliliğini 1963 yılında Özden Çelik ile yaptı.

evliliğini 1964 yılında futbolcu Metin Oktay ile yaptı.

evliliğini 1972 yılında iş insanı Ercan Akın ile yaptı.

evliliğini 1979 yılında Sinan Birsel ile yaptı. Bir yıl sonra ayrıldılar.

evliliğini 1997 yılında Fahrettin Akçınar ile yaptı. Yedi ay sonra ayrıldılar.