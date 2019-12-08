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08.12.2019 - 01:58 | | AA

Göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Keskin ilçesi kesiminde ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bazı sürücüler, Keskin ilçesi civarında mola vererek, sisin etkisinin azalmasını bekliyor.

Göz gözü görmüyor Görüş mesafesi 10 metreye düştü


Keskin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İlçede sisin bugün de devam etmesi bekleniyor.

Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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