Gözler Kredi Yurtlar Kurumunda! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. Ekim ayı ortasında yapılan başvuruların ardından bekleyişe geçen adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Üniversite öğrencileri için önemli gelir kalemleri arasında yer alan KYK burs ve kredi sayesinde öğrenciler konaklama ve alışverişlerini daha rahat bir şekilde yapabiliyor. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs sonuçları hakkında şimdilik Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene burs sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Bu sene de sonuçların yine bu tarihlerde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS KREDİ MİKTARI NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

TAAHHÜTNAME ONAYI ÖNEMLİ

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)