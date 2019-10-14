Barış Pınarı Harekâtı'nda son durum... İlerliyorlar!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna 9 Ekim saat 16.00’da başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' tüm hızıyla sürüyor. Operasyonun ilk beş gününde Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezleri YPG'li teröristlerden kurtarıldı, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.

14.14: ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kürtler (YPG/PKK) bazılarını (DEAŞ mensuplarını) bizi müdahil etmek için serbest bırakıyor olabilir. NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünen var mı?" dedi.

13.49 : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Resulayn ve Tel Abyad kontrolümüz altında. Bölgemizdeki tek DEAŞ hapishanesinin boşaltıldığını gördük" dedi.



13.00 : Demirören Haber Ajansı (DHA): Resulayn'dan ateşlenen bir roket mermisi, sınırı aşarak Ceylanpınar'daki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evin terasına düştü. Kimsenin olmadığı evde yaralanan yok.

Rasulayn'da yaşanan çatışmalar nedeniyle sınırdan dumanlar yükselirken, halkın büyük kısmının ayrıldığı Ceylanpınar silah sesleriyle yankılanıyor.

12.40 : Demirören Haber Ajansı (DHA): Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasıyla bordo bereliler ve komandolar Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. DHA muhabirleri TSK birliklerinin doğru intikaline katıldı, gelişmeleri anbean takip etti.





12.10: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

11:25 : Azerbaycan seyahati öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız" dedi.

Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası ile ilgili soruya Erdoğan, "Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar" şeklinde cevap verdi.

11:05 : Reuters haber ajansı, ABD askerlerinin terk ettiği Ayn El Arap'taki gözlem kulesinin fotoğrafını dünyaya geçti. Söz konusu kule, Şanlıurfa Suruç'un tam karşısında yer alıyor.

11:00 : Milli Savunma Bakanlığı: Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi.









10:40 : Demirören Haber Ajansı: Telabyad ve Rusulayn ilçe merkezleri arasındaki köylerin teröristlerden arındırılmasına devam ediliyor.

Suluk beldesi ve 62 köyün YPG'li teröristlerden kurtarıldığı harekat, genişleyecek. Barış Pınarı Harekâtı'nda yeni hedef Telabyad'ın doğusundaki Ayn El Arap ve Menbiç. Suriyeli muhalif savaşçıların Suriye Milli Ordusu, zırhlı araçlarla dün geceden itibaren Menbiç etrafını kuşatmaya başladı.

09:40 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yerlerinden edilmiş Suriyelilerin YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenmiş bölgelere dönmesi bizim için öncelik. Operasyon sonrasında insanların güvenli bir şekilde yaşamasını istiyoruz.

09:40 : Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: "Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayalar, #BarisPinariHarekati’nin başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok."

07:55 : Tel Abyad çevresindeki çatışmalarda YPG'li teröristler hedef alınıyor.



Fotoğraf : Reuters

07:55 : MSB: Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu.