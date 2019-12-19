Gülhanım'ın katili eski eşine ağırlaştırılmış müebbet!

Olay, geçen 29 Nisan gecesi saat 01.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'da oturan Veysel Yat, 4 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Gülhanım Doğu'nun evlenme hazırlığında olduğunu öğrenince, eski eşinin işe geliş- gidiş saatleriyle kaldığı evi tespit etti. Olay gecesi de Gülhanım Doğu'nun evinin bulunduğu Kızılarık Mahallesi'ndeki apartmanın girişine saklandı. Veysel Yat, iş yeri servisinden inip, apartmana giren Doğu'yu 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Doğu, cep telefonundan evlilik hazırlığı yaptığı Mehmet Fahrettin P.'yi aradı, ancak konuşamadı. Mehmet Fahrettin P., Doğu'nun küçük kızı N.Y. ile apartman girişine indiğinde, kadını kan içinde buldu. Hastaneye kaldırılan Gülhanım Doğu, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Veysel Yat ise Alanya'da yakalanarak, tutuklandı.

SON SÖZÜ 'SİZ BİLİRSİNİZ'

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada tutuklu sanık Veysel Yat ile çiftin kızı T.A. hazır bulundu. Taraf avukatlarının da katıldığı duruşmada savcı, sanığın 'tasarlayarak öldürme suçu' ile 'konut ihlali'nden cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan Veysel Yat, "Siz bilirsiniz" dedi. Mahkeme heyeti, eski kocayı 'tasarlayarak öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 'Konut ihlali'nden dolayı da 1 yıl ceza verdi. Mahkeme, cezalarda indirim uygulamadı.

Kararın ardından Gülhanım Doğu'nun yakınları, mahkeme heyetine "Ellerinden öperiz" diyerek, teşekkür etti.