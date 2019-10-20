20.10.2019 - 17:59 |
Gümüşhane'de korkunç kaza! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Gümüşhane'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kelkit ilçesinden Gümüşhane kent merkezine giden Muhammet Petek (38) yönetimindeki 06 GH 709 plakalı otomobil, Ünlüpınar beldesi mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada, sürücü Muhammet Petek ile araçta bulunan Hacer (30), Alperen Taha (10), Zümra (5) ve Alyar Petek (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Hacer Petek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.