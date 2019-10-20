MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemGümüşhane'de korkunç kaza! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
20.10.2019 - 17:59 |

Gümüşhane'de korkunç kaza! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Gümüşhane'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de korkunç kaza! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Kelkit ilçesinden Gümüşhane kent merkezine giden Muhammet Petek (38)  yönetimindeki 06 GH 709 plakalı otomobil, Ünlüpınar beldesi mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada, sürücü Muhammet Petek ile araçta bulunan Hacer (30), Alperen  Taha (10),  Zümra (5) ve Alyar Petek (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hacer Petek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu  öğrenildi.

 

 

 

 

 

Tarlasında öldürüldü!Bursa’nın İnegöl ilçesinde çift sürmeye gittiği tarlasında, para meseli yüzünden husumetli olduğu İbrahim İ. (40) tarafından tabancayla vurulan Ali Cemal Kalkancı (60), yaşamını yitirdi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gümüşhane'de korkunç kaza! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Gümüşhane'de korkunç kaza! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Şafak vakti operasyon! Tutuklandı

Şafak vakti operasyon! Tutuklandı

EYT Meclis'e gelecek mi? Son durum nedir?

EYT Meclis'e gelecek mi? Son durum nedir?

Gebze'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Gebze'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Sıradaki Haber