Gündüz deniz akşam müzik

Bu etkinliklerle tatilciler, gündüz denizin gece ise müziğin ve eğlencenin keyfini çıkarıyor.

Yazın tadı deniz, kum, güneşle çıkıyor. Festivaller ve konserler ise bu mevsimin vazgeçilmezi. Özellikle tatil bölgelerinde neredeyse her gün ünlü sanatçılar sahne alıyor. Öte yandan rocktan rape, cazdan popa her müzik zevkine göre bir müzik festivali bulmak mümkün. Ağustos, eylül aylarında artan festivallerle katılımcılar, gündüz denizin akşam ise müziğin ve eğlencenin tadını çıkarabiliyor. Önümüzdeki günlerde tatil bölgelerinde düzenlenecek müzik etkinliklerini sizler için derledik:

Rock rüzgârı esecek

- Zeytinli Rock Festivali: Türkiye’de müzik festivali denilince ilk akla gelen festivallerin başında Zeytinli Rock Festivali bulunuyor. Rock müziğin geçit töreni olarak gösterilen festival, bu yıl 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Balıkesir Edremit Akçay Sahili’nde yapılacak. Festival süresince kamp+kombine biletleriyle katılımcılar çadırlarda konaklayacak. Dileyenler ise günlük biletlerle konserlere girebilecek. Festivalde MFÖ, Selda Bağcan, Cem Adrian, Niyazi Koyuncu, Teoman, Mabel Matiz, Feridun Düzağaç, Moğollar, Athena, Duman, Şebnem Ferah, maNga, Ceza, mor ve ötesi gibi birçok ünlü sanatçı ve grubun yanı sıra alternatif sanatçılar da sahne alacak.

- Azmak Müzik Festivali: Marmaris Saklıgöl’de ise Azmak Müzik Festivali gerçekleştirilecek. 30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapılacak festival, kamp, muhteşem sahne performansları, lezzetli yemekler, deniz, güneş, sınırsız müzik ve eğlence vadediyor. Festivalde Haluk Levent, Baba Zula, Gripin, Norm Ender, Hüsnü Arkan, Eypio, Edis, Kalben, Hüsnü Arkan, Can Gox, Ben Fero gibi birçok ünlü isim sahne alacak.

Bodrum festivale doyacak

- Bodrum Müzik Festivali: Bu yıl 15. kez gerçekleştirilen festivalle, şimdiye kadar 150’yi aşkın konserde Türkiye ve dünyanın önde gelen orkestraları, toplulukları ve solistleri 220 bini aşkın müzikseverle buluştu. Bodrum’u sanat rotasının önemli bir merkezi haline getirmeyi amaçlayan festival, bu yıl 22-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Konserler ve klasik müzikle iç içe geçen rehberli turlara da ev sahipliği yapan festival, Fazıl Say, Pablo Ferrández, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçıları ağırlayacak. Festival kapsamında Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni ve Finlandiya’nın tango yorumlarıyla ünlü armonika grubu Sväng gibi topluluklar da sahne alacak.

- Gümüşlük Klasik Müzik Festivali: Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 16. yılında müzikseverlerin karşısına yine dopdolu bir programla çıkmaya hazırlanıyor. 12 Temmuz - 6 Eylül tarihleri arasında kapılarını müzikseverler için açacak olan festival, “Taşta” başlığı altında, 25 asırlık Antik Taş Ocağı’nda gerçekleşecek konserlere herkesi davet ediyor.

- Bodrum Kraft Yaşam Festivali: Müzik, sanat ve gastronomi temalarının bir arada işleneceği festival, 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Festivalde yemek stantları, aktiviteler ve tadım etkinlikleri ile DJ performanslar, Eternal Flames Fire Show, ödüllü yarışmalar, gösteriler, konserler yapılacak.

Deniz kıyısında caz

- MilyonFest Fethiye: Fethiye’nin İnlice Plajı’nda, 5-8 Eylül tarihlerinde Milyonfest Fethiye düzenlenecek. Festivalde mor ve ötesi, Cem Adrian, Şebnem Ferah, Halil Sezai, Athena, Selda Bağcan, Sagopa Kajmer, Duman, maNga, Ceza müzikseverlerle buluşacak.

- SunJazz: 24-25 Ağustos’ta Alaçatı’da gerçekleştirilecek festival, cazın en belirgin özelliklerinden biri olan doğaçlamayı içeren her tür müziğe kucak açıyor. Festivalde Erkan Oğur’s Telvin, “İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions”, Sibel Köse, Four In The Pocket, Su İdil gibi isimler sahne alacak. Festivalin asıl sürprizi ise çeşitli grupların sahnesine konuk olacak olan ünlü Fransız trompetçi Erik Truffaz. SunJazz, ‘deniz kıyısında güzel müzik’ fikrini sevenleri bekliyor.

Yıldızlar geçidi

Festivallerin yanı sıra tatil bölgelerinde düzenlenen konserlerle gündüz denize giren tatilcilere akşamları müzik ziyafeti sunuluyor. Yıldızlar geçidinin yaşandığı konserlerden bazıları şunlar: Selda Bağcan 20 Ağustos’ta Ayvalık Amfitiyatro’da, 23 Ağustos’ta Sibel Can, Kuşadası AVM Amfitiyatro’da, Zülfü Livaneli ise Bodrum Antik Tiyatro sahne alacak. Ziynet Sali 25 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, Yaşar 30 Ağustos’ta Kuşadası AVM Amfitiyatro’da, Alpay 26 Ağustos’ta Ayvalık Amfitiyatro, Sıla 20 Eylül’de, Mabel Matiz ise 27 Eylül’de Antalya Sahne’de sevenleriyle buluşacak.

Tarihin içinde sanat

- Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali: Antalya’nın tarihi dokusu içerisinde her yıl izleyiciye özel sahne sanatları sunan festival, bu yıl 1-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen festival, 2000 yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yapılıyor. Festivalde, İstanbul DOB’un Carmen, Viyana Devlet Operası ve Birliği’nin Kuğu Gölü, Antalya DOP’un Aida, Ankara DOP’un Troya temsilleri sanatseverlerle buluşacak.