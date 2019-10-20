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20.10.2019 - 18:28 | | DHA

Güpegündüz oldu! Sokak ortasında pompalı dehşet

Tekirdağ'da, sokakta karşılaşan E.Ü. ve husumetlisi G.K. arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ü.'nün pompalı tüfekle ateş açması sonucu G.K.'nin yanındaki eşi Dilber K. (22) başından vurularak öldü, 5 kişi yaralandı. Kaçan E.Ü., kısa sürede polis ekiplerince suç aleti ile yakalandı.

Güpegündüz oldu! Sokak ortasında pompalı dehşet

 

Olay, öğlen saatlerinde, merkez Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. G.K ile eşi Dilber K., sokakta husumetli oldukları E.Ü. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü. elindeki av tüfeğiyle ateş açtı.

Güpegündüz oldu Sokak ortasında pompalı dehşet

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği G.K, eşi Dilber K. ve kavga sırasında sokakta olan L.A., U.G., G.K. ile Ş.A. yaralandı. E.Ü. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Dilber K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 yaralı ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken, E.Ü.'yü de suç aleti tüfek ile birlikte yakaladı.

Canan Karatay: "Paranız varsa bol bol pastırma yiyebilirsiniz"Kayseri’de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı'na katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Doğal, işlem görmemiş, içine katkı maddesi koyulmamış pastırma dünyanın en sağlıklı etidir. Paranız varsa bol bol yiyebilirsiniz. Pastırma vücuttaki alevlenmeyi ve hastalıkları önler" dedi. Öte yandan enerji içeceklerine de dikkat çeken Karatay, "Bir kutu enerji içeceğinin içindeki yapay şekerler kalp krizi sebebidir. Gençlerimizin ve sporcularımızın erken ölümlerinin sebebidir" dedi.
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