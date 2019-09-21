21.09.2019 - 22:19 |
Güven Bana sorusu: Köprülü Amcazade lakaplı Osmanlı Devleti Kaptanıderyası kimdir?
Güven Bana bu akşam yayınlanıyor. Güven Bana yarışmasının soruları izleyici tarafından da merakla araştırılıyor. Bu akşam sorulan Güven Bana sorusu: Köprülü Amcazade lakaplı Osmanlı Devleti Kaptanıderyası kimdir?
ATV'de yayınlanan Güven Bana yarışmasında sorulan soru, izleyici tarafından araştırılıyor. Güven Bana yarışmasının 21 Eylül gününde sorulan sorulardan biri Köprülü Amcazade lakaplı Osmanlı Devleti Kaptanıderyası kimdir?
Cevap: Hüseyin Paşa