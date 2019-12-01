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01.12.2019 - 23:25 |

Güvercin 2. son bölümde kız istemede büyük olay! 3. yeni bölüm fragmanı...

Star TV'nin kısa sürede büyük bir ilgi gören yeni dizisi Güvercin, 2. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Hatırı sayılır bir izlenmeye sahip olan dizinin son bölümüne kız istemede çıkan büyük olay damga vurdu. Peki şimdiden merakla araştırılan Güvercin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Güvercin 2. son bölümde kız istemede büyük olay! 3. yeni bölüm fragmanı...

GÜVERCİN 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan, Zülüf’ü Ökkeş’in attığı kuyudan çıkartır ve hayatını kurtarır. Şimdi müzede karşılaştığı ve çok etkilendiği kızın, babasının katilinin kızı olduğu gerçeğiyle karşı karşıyadır. Üstelik töre gereği bu kızla evlenmek zorundadır. Zülüf’se Kenan’ın kim olduğunu henüz bilmemektedir. Kenan onun kahramanıdır. Kenan, Zülüf’ü evine teslim eder. Müslüm ve Nefise ise biri ağabeyinin, diğeri ablasının kendileri yüzünden evlenmek zorunda kaldığından habersiz Ökkeş’ten ve ailelerinden kaçmaktadır. Ökkeş’se Müslüm ve Nefise’yi bulmak ve evlenmelerine engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Kenan sulhün bozulmaması ve olayın kan davasına dönüşmemesi için Ökkeş’e engel olmaya çalışır. Zülüf, Cibranoğullarına gelin gittiğini öğrenince büyük bir şok yaşar ve buna sonuna kadar karşı çıkar.

GÜVERCİN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar varTunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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