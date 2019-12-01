Güvercin 2. son bölümde kız istemede büyük olay! 3. yeni bölüm fragmanı...

GÜVERCİN 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kenan, Zülüf’ü Ökkeş’in attığı kuyudan çıkartır ve hayatını kurtarır. Şimdi müzede karşılaştığı ve çok etkilendiği kızın, babasının katilinin kızı olduğu gerçeğiyle karşı karşıyadır. Üstelik töre gereği bu kızla evlenmek zorundadır. Zülüf’se Kenan’ın kim olduğunu henüz bilmemektedir. Kenan onun kahramanıdır. Kenan, Zülüf’ü evine teslim eder. Müslüm ve Nefise ise biri ağabeyinin, diğeri ablasının kendileri yüzünden evlenmek zorunda kaldığından habersiz Ökkeş’ten ve ailelerinden kaçmaktadır. Ökkeş’se Müslüm ve Nefise’yi bulmak ve evlenmelerine engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Kenan sulhün bozulmaması ve olayın kan davasına dönüşmemesi için Ökkeş’e engel olmaya çalışır. Zülüf, Cibranoğullarına gelin gittiğini öğrenince büyük bir şok yaşar ve buna sonuna kadar karşı çıkar.



GÜVERCİN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



