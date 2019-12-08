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08.12.2019 - 22:29 |

Güvercin 3. son bölümde Ökkeş, Bedir'i vurdu! 4. yeni bölüm fragmanı...

Star TV'nin kısa sürede büyük bir ilgi gören yeni dizisi Güvercin, 3. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Hatırı sayılır bir izlenmeye sahip olan dizinin son bölümüne Ökkeş'in Bedir'i vurması damga vurdu. Peki şimdiden merakla araştırılan Güvercin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Güvercin 3. son bölümde Ökkeş, Bedir'i vurdu! 4. yeni bölüm fragmanı...

GÜVERCİN 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ökkeş, düğünde öfkesine engel olamayarak Bedir’i vurmuştur. Kenan babasının katili olarak gördüğü Bedir’i, ölmesin diye hastaneye taşımak zorunda kalır. Bedir hemen ameliyata alınır. Bedir’in vurulması, sulhu Cibranoğulları’nın bozdukları anlamına gelmektedir. Ökkeş Bedir’i vurduktan sonra ortadan kaybolur. Kevsa ve Celil Ökkeş’in yakalanmaması için ellerinden geleni yaparlar. Kenan’sa kardeşini adalete teslim etmek zorunda olduğunu düşünmektedir. Zülüf, babasını vuran aileye iyice düşman kesilmiştir. Onun için Kenan da onlardan biridir. Artık sulhun bozulduğunu gerekçe göstererek konağa dönmemeye kararlıdır. Ancak hiç beklemediği bir olayla karşılaşınca, bu kararını sorgulamak zorunda kalacaktır.

GÜVERCİN 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Güvercin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Kaza yaptı pişkinliği pes dedirtti: Öpüyorum siziSultanbeyli TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yeşil alana çıktı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralanırken TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
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