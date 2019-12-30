Güvercin 6. son bölümde silahlar çekildi ve... Güvercin 7. yeni bölüm fragmanı...

GÜVERCİN 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Altınların Bedir’in evinde çıkması, Kevsa’nın Bedir’i suçlaması için bulunmaz fırsat olmuştur. Bedir on beş yıl sonra bir kez daha hırsız ve katil damgası yemiştir. Kevsa, Nefise ve Kenan’ı Bedir’in suçlu olamayacağına inandıkları için suçlar. Kasım ve Celil’in ise aklı iyice karışmıştır. İkisinin de kayıp olan altınların buraya nasıl geldiği konusunda hiçbir fikri yoktur ve birbirlerinden şüphelenmektedirler. Zülüf, babasının suçsuz olduğunu söylemesi, kendisini savunması için yalvarsa da Bedir suçlamalar karşısında tek bir söz söylemez. Bedir’in susmasının bir nedeni vardır ve bunu da kimse bilmemektedir. Fakat Bedir’in evine altınları koyan kişi geride tam da istediği gibi aklı karışık, dağılmaya yüz tutmuş, içlerinde binlerce şüphe dolanan bir Kavvi ailesi bırakmıştır.



GÜVERCİN 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Güvercin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...